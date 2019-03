New Yorker beeindruckt: Russe rettet Hunde aus vereistem See – VIDEO

Nicht schlecht staunten New Yorker, als sie eine Rettungsaktion für zwei auf dünnem Seeeis eingebrochene Hunde beobachtet haben. Ohne lange nachzudenken, sprang der in der Stadt lebende Russe Timofej Jurjew aufs Eis, um den beiden Tieren zu helfen, wie der russische TV-Sender Zvezda am Mittwoch unter Berufung auf das Portal lohud.com berichtete.