Neuseeland verbietet Waffen, Explosion in Kabul, Zyklon in Australien

+++ Neuseeland verbietet Waffen +++ Schwere Schlappe für Koalition in den Niederlanden +++ Explosion in Kabul +++ Tropensturm bewegt sich auf Australien zu +++ Unterwasserrestaurant eröffnet

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze was in der Nacht zu Donnerstag geschehen ist.

Neuseeland verbietet Waffen

Neuseeland wird in einer ersten Reaktion auf das Massaker in zwei Moscheen in Christchurch ab sofort alle Sturm- und halbautomatischen Gewehre verbieten. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern in Wellington an. Ein Rechtsextremist aus Australien hatte am vergangenen Freitag 50 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt. Wie Ardern betonte, trete das Verbot sofort in Kraft. Eine entsprechende Gesetzgebung durch das Parlament solle folgen.

Schwere Schlappe für Koalition in den Niederlanden

Die Mitte-Rechts-Koalition der Niederlande hat bei der Regionalwahl eine schwere Schlappe erlitten. Die Regierung unter dem rechtsliberalen Premier Mark Rutte verlor nach einer ersten Prognose deutlich ihre Mehrheit in der Ersten Kammer des Parlaments. Das ergab der vom niederländischen Fernsehen veröffentlichte erste Trend. Die Erste Kammer ist mit dem deutschen Bundesrat zu vergleichen. Großer Gewinner ist das rechtspopulistische Forum für Demokratie. Auch die grüne Partei legte deutlich zu.

Explosion in Kabul

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist während des Neujahrsfests von mindestens einer Explosion erschüttert worden. Diese habe sich im Bezirk Kart-e Sachi ereignet, sagte ein Sprecher das Kabuler Polizei heute. In dem Viertel liegt der sogenannte Blaue Schrein, eine schiitische Moschee, an der alljährlich Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden. Islamisten halten das Fest für heidnisch.

Tropensturm bewegt sich auf Australien zu

Wegen eines tropischen Wirbelsturms sind alle Bewohner einer Insel im Nordosten Australiens in Sicherheit gebracht worden. Die annähernd 1000 Insulaner auf Groote Eylandt mussten ihre Heimat vorübergehend verlassen. Grund dafür ist ein Zyklon namens Trevor, der sich heute Morgen auf die Region zubewegte. Er soll Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde und schwere Regenfälle mitbringen.

Unterwasserrestaurant eröffnet

In Lindesnes an der Südküste Norwegens hat am Abend das erste Unterwasserrestaurant Europas geöffnet. Das Gebäude ragt diagonal aus dem Wasser. Der Speisesaal für 40 Gäste befindet sich fünf Meter unter dem Meeresspiegel und öffnet sich mit einem großen Panoramafenster zur See. Das Restauranterlebnis ist nicht billig. Das 17-Gänge-Menü werde pro Gast umgerechnet 230 Euro kosten, sagten die Inhaber. Dennoch sei das Under bis September ausgebucht.