Drama um „Wal-Gefängnis“ in Russland: Wie können 100 seltene Tiere gerettet werden?

Seit einigen Monaten, die 98 Wale in engen Gehegen in der fernöstlichen Region Primorje vegetieren, ist die Geschichte bereits international geworden. 90 Belugas und 11 Orcas wurden unter dem Deckmantel von Wissenschaft gefangen und sollten an Delfinarien in China verkauft werden. Der Deal sollte den Kommersanten Millionen US-Dollar bringen.