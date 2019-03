Syrien: Su-35S-Manöver auf VIDEO eingefangen

Der russische TV-Sender Swesda hat ein Video vom Manöver der russischen Piloten in Syrien veröffentlicht. Darauf sind mehrere hoch manövrierfähige Mehrzweckjäger des Typs 35S der Generation 4++ zu sehen, die vom Luftstützpunkt Hmeimim gestartet waren.

Teils sollen die Aufzeichnungen aus dem Cockpit eines der Flugzeuge gemacht worden sein. Eine andere Kamera hat den Flug der 35S-Mehrzweckjäger aus nächster Nähe aufgezeichnet.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump will letzte Hochburg des Daesh in Syrien „gegen Abend“ vernichten

Im Laufe der Übung hätten die Crews das Ausweichen vor feindlichem Feuer mithilfe von Täuschkörpern sowie andere in Notfallsituationen auftretende Handlungen trainiert. Derzeit bestehe die Hauptaufgabe der russischen Piloten in Syrien darin, „die Kontrolle der Luftlage in den Gebieten der Deeskalation sicherzustellen“, wie der TV-Sender Swesda berichtete.

In dem Gebiet, wo das Manöver abgehalten werde, seien auch MI-8-Hubschrauber im Bereitschaftsdienst.

