Unheilbarer Krebs – Forscher nennen den Grund

Forscher von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in USA haben festgestellt, warum Krebszellen mit denselben Genen unterschiedlich auf eine gleiche Therapie reagieren. Eine der Ursachen für die Entwicklung einer Arzneimittel-Resistenz sei eine Großzahl von Mitochondrien – Kleinorganen, die Energie produzieren. Dies meldet MedicalXpress.