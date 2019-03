Fall Rebecca: Haftbefehl gegen Schwager aufgehoben

Im Fall der vermissten Rebecca ist der Haftbefehl gegen ihren Schwager aufgehoben worden. Es gebe aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstandes Zweifel am dringenden Tatverdacht, begründete die Staatsanwaltschaft am Freitag in Berlin die Entscheidung. Dennoch gilt der Schwager noch immer als Tatverdächtiger.