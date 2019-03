Tragisches Unglück: US-Sänger bei Video-Dreh erschossen

Der US-Countrysänger und Songwriter Justin Carter war ein aufstrebender Stern am amerikanischen Musikhimmel. Doch bei den Dreharbeiten zu seinem neuesten Video überschlugen sich plötzlich die Ereignisse. Wie seine Mutter Cindy McClellan gegenüber „Fox News“ bestätigte, löste sich plötzlich ein Schuss aus seiner eigenen Waffe, die der 35-Jährige in der Hosentasche mitführte.

Die Kugel der Pistole traf den Musiker in einem ungünstigen Winkel genau an der Ecke seines Auges, berichtete seine Mutter. Jede Hilfe kam für den Sänger zu spät, er hinterlässt zwei kleine Töchter. Warum der Texaner eine geladene Waffe bei den Dreharbeiten bei sich getragen hatte, ist bislang noch unklar. Die Familie will die Details des Unfalls in Kürze veröffentlichen. Aktuell gibt es eine Spendenaktion, die Geld für die Beerdigung sammelt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Justin Carter seinen ersten großen Plattendeal abgeschlossen, er stand unmittelbar vor einer Tour, die ihn insgesamt durch zehn Bundesstaaten der USA führen sollte. Eine Nachricht seines Managements auf Instagram setzte seine Fans über den tragischen Tod in Kenntnis:

„Bitte schließt Justin in eure Gebete ein und gebt seiner Familie etwas Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Justin ist nicht mehr unter uns, er ist gestorben.“

Justin habe seine Fans stets geschätzt, man wolle die Legende nun weiter am Leben erhalten.

