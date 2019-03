Angriff mit drei Toten: Mutmaßlicher Täter von Utrecht gesteht Anschlag

Der mutmaßliche Todesschütze von Utrecht hat sich zur Tat bekannt und erklärt, allein gehandelt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in der niederländischen Stadt mit.

Gökmen T. war am Montagabend festgenommen worden, nachdem er in einer Straßenbahn in Utrecht drei Menschen erschossen und drei weitere schwer verletzt hatte.

Der 37-jährige Mann muss sich wegen mehrfachen Mordes mit terroristischem Motiv vor Gericht verantworten.

Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft auch persönliche Probleme des Mannes als zusätzliches Motiv nicht ausgeschlossen. Diese könnte „in Kombination mit einer Radikalisierung” gewirkt haben.

© AFP 2019 / JOHN THYS Hinweise auf Terrormotiv: Utrechter Polizei findet Brief in Fluchtwagen

Um das zu ermitteltn, solle ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden.

Gerüchte, dass es sich um eine Beziehungstat handle, hätten sich allerdings bislang nicht bestätigt.

Zuvor hatten die Ermittler mitgeteilt, dass zunächst keinerlei persönliche Beziehung zwischen dem Täter und den Opfern festgestellt werden konnte.

Der mutmaßliche Schütze war schon polizeibekannt. Bereits im Dezember 2013 wurde er wegen versuchten Totschlags verurteilt, vor zwei Wochen begann eine Verhandlung wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs.

Des Weiteren wurde er schon wegen Ladendiebstahls, Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und Beleidigung vor Gericht gestellt.