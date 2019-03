Mallorca verhängt Strafen für Alkohol-Verzehr an Badeorten

So wird ab dem 1. April ein Verbot des Alkoholkonsums an öffentlichen Plätzen im Zentrum und in den Küstenbezirken von Palma de Mallorca, der Hauptstadt dieser Baleareninsel, verhängt. Demnach dürfen die Bars, Klubs und Restaurants nicht mehr für alkoholische Getränke werben. Reklameschilder mit solchen Motiven sollen von den Straßen der Stadt verschwinden. Untersagt werden die so genannten „Glücksstunden“ und sonstige Aktionsangebote an weingeistigen Getränken.

Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus der Baleareninseln gelten der östlich von Palma gelegene Strand Playa de Palma und der Badeort Magaluf, 18 Kilometer südwestlich von der Stadt gelegen, als „Höhepunkte“ des sozialfeindlichen Verhaltens von Urlaubsgästen. Die vom Bürgermeisteramt beschlossenen Restriktionen erstrecken sich auf Playa de Palma und vier zentrale Stadtgebiete, nicht aber auf Magaluf.

