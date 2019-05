Schadenfreude in Österreich? Ibiza-Hit stürmt dank Strache-Video die Charts

Vor 20 Jahren hat die niederländische Gruppe Vengaboys den Popsong „We´re going to Ibiza“ veröffentlicht. In den i-Tunes Charts ist der alte Hit in dieser Woche auf Rang eins geklettert. Auch bei anderen Musik-Streaming-Anbietern geht es für den Song nach oben.

Die Vengaboys selber sind von dem Comeback des Gute-Laune-Songs überrascht: „Wow, Going to Ibiza is #1 in Austria“ twitterte die Band, nachdem der Song von 1999 es am Dienstag auf Platz eins der iTunes-Charts in Österreich geschafft hatte. Der Grund dafür ist offenbar die Regierungskrise in Österreich. Diese wurde, ausgelöst durch das Video um die beiden FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, die sich mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte auf der spanischen Urlaubsinsel trafen. Die beiden traten zurück, die Regierung aus ÖVP und FPÖ ist zerbrochen.

Offenbar nehmen viele Österreicher das Ende der Regierung durch das Ibiza-Video zum Anlass, der Sache mit Humor zu begegnen. Auch in anderen Streaming-Diensten wie Spotify wird der alte Song zum Hit:

In Österreich sind die Spotify-Streaming-Aufrufe von "We're Going to Ibiza!" der Vengaboys um 228 Prozent gestiegen. https://t.co/cT6s2PjdO0 — Futurezone (@futurezoneat) 20. Mai 2019

Hier ist der Song samt Video zum Anhören: