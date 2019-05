Falsche Polizisten gefasst: Gold im Wert von über 100.000 Euro sichergestellt

Die Bundespolizei teilte am Mittwoch einen Erfolg der Ermittlungsgruppe „Trust“ mit: Danach seien in einer konzertanten behördlichen, länderübergreifenden Aktion zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen worden. Diese hätten mit der Masche "falsche Polizeibeamte" bereits am 15. Mai 2019 Gold im Wert von über 100.000 Euro ergaunert, heißt es in der Meldung.

Noch am gleichen Tag seien zwei Tatverdächtige, ein 22-Jähriger und sein 17-jähriger Begleiter, festgenommen und das Gold sichergestellt worden. Ermittler des LKA Baden-Württemberg hatten den Trickbetrug mitbekommen und das Polizeipräsidium Mittelhessen unterrichtet. Von dort erhielten sie die Personenbeschreibungen der später Festgenommenen. Diese befanden sich bereits im Zug nach Berlin. Die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof nahm mit Unterstützung der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit die mutmaßlichen Trickbetrüger noch im Zug fest.

Dabei konnten auch die ergaunerten Goldbarren und Goldmünzen sichergestellt werden. Das Gold geht nun schnellstmöglich an das Opfer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zurück. Die jungen Männer sollen innerhalb einer organisierten Bande für die Beuteabholung verantwortlich gewesen sein, um diese anschließend an Hintermänner weiterzuleiten. Weitere Ermittlungen erfolgen nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt Berlin.

