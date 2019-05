Sabotage bei ESC: Zehntausende fordern Ausschluss von Island

Rund 37.000 Aktivisten haben eine Petition gegen die Teilnahme Islands am Eurovision Song Contest 2020 auf der Website change.org gestartet. Dafür soll die umstrittene Performance der isländischen Gruppe Hatari gesorgt haben, die im Finale des diesjährigen Wettbewerbs in Tel Aviv Palästinenserfahnen in die Kamera gehalten hat.