NRW: Gassi-Gehen ohne Hundekot-Tüte kostet künftig 10 Euro

Wer seinen Hund in Wuppertal ohne Beutel ausführt, muss künftig Bußgeld zahlen. Das schreibt am Donnerstag die Rheinische Post.

Demnach hat sich der Stadtrat bei seiner Sitzung am Montag auf die neue Regelung geeinigt. Nun müssen Halter, die in Wuppertal mit einem Hund Gassi gehen, immer einen Kotbeutel bei sich tragen. Allerdings mussten Hundebesitzer auch zuvor die durch ihre Tiere verursachten Verunreinigungen entfernen, um kein Bußgeld zu riskieren, so die Zeitung. Wie sie dies taten, konnten sie aber selbst entscheiden.

„Bislang hieß es, dass die Hundehalter geeignete Materialien zur Reinigung dabei haben müssen“, erklärte Martina Eckermann, Pressesprecherin der Stadt, gegenüber RP

Viele Kontrollen des Ordnungsamtes hätten aber zu Tage gebracht, dass diese Formulierung zu weit gefasst war. „Dann wurde ein Papiertaschentuch vorgezeigt“, so Eckermann. Daher sei die Regelung nun präzisiert worden. Ansonsten habe sich für den Hundebesitzer nichts geändert.

Wer mit seinem Hund ohne Kotbeutel Gassi geht, muss rund zehn Euro zahlen. Sollte es zum Wiederholungsfall kommen, wird das Bußgeld höher ausfallen.