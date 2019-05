Einer der gefährlichsten Männer Indiens offenbar tot

Zakir Rashid Bhat, auch bekannt als Zakir Musa, und seine Gefolgsleute seien am Donnerstag in der Stadt Srinagar aufgespürt und in einem Gebäude blockiert worden, erfuhr ANI aus indischen Sicherheitskreisen. Bei einem Schusswechsel mit den Sicherheitskräften sei er getötet worden. Eine Bestätigung von offizieller Seite liegt nicht vor.

Zakir Musa galt seit Jahren als einer der gefährlichsten und meistgesuchten Terroristen Indiens. Die von ihm geführte Terrorzelle steckt hinter einer Reihe von Terrorattacken in Jammu und Kaschmir.

* Terrororganisation, in Russland verboten.