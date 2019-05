Nach Traumerfüllung: Mehrere Bergsteiger sterben binnen 24 Stunden auf überfülltem Mount Everest

Bei den Toten handelt es sich laut der Zeitung „Himalayan Times“ um einen Österreicher und einen Inder.

Der 65 Jahre alte Ing Landgraf aus Österreich war laut dem Expeditionsorganisator Himalaya Vision Pvt Ltd Teil einer Expedition von der tibetischen Seite und starb am Donnerstag auf dem Rückweg vom höchsten Berg der Erde.

Der 27 Jahre Bergsteiger aus Indien, Nihal Bagwan, starb demnach im vierten Camp, nachdem er sich auf dem Rückweg vom Everest schlecht gefühlt hatte.

Bereits am Mittwoch war ein US-Amerikaner auf dem Everest gestorben, nachdem er wegen der Höhenkrankheit in Ohnmacht gefallen war. Es war der 55 Jahre alte Donald Lynn Cash. Er konnte nicht gerettet werden. Am gleichen Tag starb auch eine indische Bergsteigerin. Die Medien berichten unter anderem, dass Hunderte Menschen in der Schlange zum Berg feststeckten.

The world's highest queue. Climbers go crampon-to-crampon to reach Mount Everest summit #mountains #Everest pic.twitter.com/W9chhZyhcu — Giles Hewitt (@gileshewitt) May 23, 2019

​