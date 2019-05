Preis der Genialität: Daran könnte Leonardo gelitten haben

Leonardo da Vinci könnte nach Ansicht von Dr. Marco Catani, Professor am Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London, nicht nur an Schielen, sondern auch an Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gelitten haben. Der Forscher veröffentlichte seine Hypothese im Fachjournal „Brain“.