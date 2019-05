Mallorca: Deutscher prügelt Prostituierte an Playa de Palma nieder – Passanten jubeln zu

Eine unschöne Situation beschäftigt derzeit die Urlaubsinsel Mallorca. Ein deutscher Tourist hat eine Prostituierte in der Nähe eines Vergnügungslokals niedergeprügelt – doch Passanten griffen nicht ein, sondern jubelten dem Mann sogar zu. Aber warum?

Wie das örtliche „Mallorca Magazin“ berichtet, hat ein deutscher Tourist an der Playa de Palma auf Mallorca eine polizeibekannte diebische Prostituierte niedergeprügelt.

Der Zwischenfall soll sich Medienberichten vom Freitag bereits am Dienstag unweit des Vergnügungslokals Mega-Park ereignet haben, jedoch erst jetzt breit bekannt geworden sein.

Ein Autofahrer habe den Vorfall gar gefilmt.

Der genau Ablauf des Verfalls ist im Moment nicht ganz klar. Die Frau hat dem Deutschen offenbar sein Handy entwendet, woraufhin er die Verfolgung aufgenommen hatte, die Prostituierte einholte und zu Boden rang.

Andere Touristen am Vorfallort haben anscheinend nicht versucht, die Frau zu schützen, sondern sollen dem Mann zugejubelt haben.

Das entsprechende Video befindet sich nun im Besitz der Polizei, die analysiert, ob sie gegen den Deutschen vorgehen soll. Möglicherweise auch deshalb, weil er ja zuvor selber Opfer des Diebstahls geworden ist.

„Die am Ballermann und in Magaluf Klauhuren genannten Prostituierten gehören seit vielen Jahren im Sommer zum Inventar in einigen Feriengebieten“, schreibt hierzu das „Mallorca Magazin“.