Die Anführer der Terroristen wollen zwei bis vier verminte Fahrzeuge mit Selbstmordattentätern einsetzen, um die Verteidigung der syrischen Truppen zu durchbrechen. Dies teilte der Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Wiktor Kuptschichin, mit.

Ihm zufolge verlegen die illegalen bewaffneten Einheiten ihre Verstärkungstruppen, Waffen und militärische Ausrüstung in das Gebiet der Siedlung Kafr-Nbud in der Provinz Hama. In zwei Tagen sollen bereits mehr als 800 Terrorkämpfer, mindestens sieben Panzer, drei Schützenpanzer und 15 Pickups mit schweren Maschinengewehren im Südwesten der Deeskalationszone von Idlib eingetroffen sein.

„Wir erhielten Informationen, dass die Anführer der terroristischen Formationen zwei bis vier von Selbstmordattentätern gesteuerte verminte Fahrzeuge vorbereiten, um die Verteidigung der syrischen Truppen zu durchbrechen“, betonte Kuptschichin.

Ferner unterstrich er, dass eine von den Terroristen organisierte Chemieangriff-Inszenierung hochwahrscheinlich bleibe:

„Es besteht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die illegalen bewaffneten Formationen eine Chemie-Attacke inszenieren, um die Regierungstruppen Syriens des Einsatzes chemischer Waffen gegen die Zivilisten zu beschuldigen“, so Kuptschichin.

Zuvor hatte das US-Außenministerium behauptet, „Anzeichen“ eines erneuten Chemiewaffeneinsatzes durch die syrische Regierung entdeckt zu haben. Darunter falle auch ein vermeintlicher Chlorgasangriff in Nordwestsyrien am Morgen des 19. Mai, hieß es. Washington warnte Damaskus vor C-Waffen-Einsätzen und drohte mit Gegenmaßnahmen. Das russische Verteidigungsministerium hatte die US-Berichte zurückgewiesen und sie eine zynische, nicht einmal von den „Weißhelmen“ bestätigte Lüge genannt.

