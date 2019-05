Verantwortungslosigkeit pur auf Autobahn? Flixbus-Fahrer fährt als Geisterfahrer auf A96

Den Meldungen zufolge hat auf der A96 in Österreich an der deutschen Grenze ein Flixbus nach dem Grenzübergang gewendet und ist als Geisterfahrer zur Raststätte in Hörbranz gefahren. Der Vorfall soll sich bereits am Dienstag ereignet haben, aber erst jetzt den Medien bekannt geworden sein, nachdem er zuvor in den sozialen Netzwerken für Aufruhr gesorgt hatte.

Ein Lkw-Fahrer hatte nämlich die gefährliche Situation gesehen und ein Foto davon auf Facebook geteilt. Die Reaktionen darauf waren verheerend, mehrere Nutzer posteten es auf der Flixbus-Facebookseite.

Das Unternehmen hat bereits reagiert und erklärte via Facebook:

„Die Sicherheit der Fahrgäste, Fahrer und aller Verkehrsteilnehmer hat für uns oberste Priorität. Anhand der im Post veröffentlichten Angaben war es uns möglich, den betreffenden Bus zu identifizieren. Wir haben uns umgehend mit dem verantwortlichen Buspartner und dem Fahrer in Verbindung gesetzt, eine Stellungnahme eingefordert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen werden von uns nicht toleriert.“

© AFP 2019 / BERND THISSEN Schwerer Unfall in Bayern: Zwei Schulbusse kollidieren

Laut einem Flixbussprecher soll sich der Vorfall wegen eines Fahrfehlers des Busfahrers ereignet haben. Man habe nun eine Stellungnahme von ihm angefordert und behalte sich Nachschulungen vor.

Eine Anzeige bei der Polizei ist allerdings bislang noch nicht eingegangen. Die Polizei rät in solchen Fällen, dass Zeugen sich lieber an die Polizei wenden sollten, statt das Ganze erst auf sozialen Netzwerken zu teilen.

