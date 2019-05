Loses Drahtseil: Russischer Superjet landet mit durchlöchertem Rumpf

Erneut ein Vorfall mit einem Sukhoi Superjet in Russland: Nach der Landung einer Passagiermaschine dieses Typs in Ischewsk sind am Rumpf zahlreiche Löcher und Dellen entdeckt worden, die im Flug durch ein loses Drahtseil verursacht worden waren. Laut Medienangaben waren mehr als 60 Passagiere an Bord. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf.