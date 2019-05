Brand auf der Krim: Rettungskräfte evakuieren Delphine – VIDEO

Die Zivilschutzbehörde der Stadt Sewastopol auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat auf ihrem YouTube-Account ein Video veröffentlicht, das das Löschen eines Brandes in einem Delphinarium sowie die Evakuierung von zwei Delphinen zeigt.

Nach Angaben der Zivilschutzbehörde wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen wegen eines Brandes in dem Delphinarium alarmiert. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Brandfläche betrug 110 Quadratmeter. Die Delphine wurden in Sicherheit gebracht.

Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie die Rettungskräfte die Delphine auf Tragen vom Becken wegbringen. Jeder Delphin wiegt etwa 300 Kilo. Die Tiere mussten in ein offenes Becken gebracht werden. Sie sind zurzeit außer Lebensgefahr.

Die Brandursache wird geklärt.

