Antalya: Deutscher Tourist ertrinkt an türkischer Mittelmeerküste

In der Türkei ist nach Berichten lokaler Medien ein deutscher Tourist verunglückt. Dem 67-Jährigen wurde ein Badeausflug zum Verhängnis.

Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtet, ist ein deutscher Tourist vor der Küste der Provinz Antalya im Mittelmeer ertrunken.

Der 67-Jährige sei am Strand des kleinen Orts Colakli schwimmen gegangen und dabei in Not geraten.

Er konnte zwar von Hotelangestellten noch an Land gebracht worden, jedoch sei sein Zustand zu schwer gewesen. Er sei im Krankenhaus gestorben und werde nun obduziert.

