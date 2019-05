„Äußerst ungewöhnlich“: Flug von SpaceX-Satelliten über Russland auf VIDEO eingefangen

„Man muss sagen, die Schau ist äußerst ungewöhnlich“, schrieb er.

Auf der Aufnahme ist eine Kette von Satelliten zu sehen, die mehr an einen Kometen oder einen leuchtenden Zug erinnern.

Am Freitag hatte das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die ersten 60 von geplanten 12.000 Internet-Satelliten des Projekts Starlink ins All geschickt. Eine Falcon-9-Rakete katapultierte die Satelliten auf einmal vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in die Erdumlaufbahn. Eine Stunde später wurden sie in einer Höhe von 450 Kilometern ausgesetzt, um dann mit eigenem Schub ihre Endposition im Orbit in 550 Kilometer Höhe einzunehmen.

Starlink ist ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX unter Elon Musk und Gwynne Shotwell geplantes weltumspannendes Netzwerk, das einen weltweit verfügbaren Internet-Zugang gewährleisten soll.

