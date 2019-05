Rund 800 Bundeswehr-Soldaten sind heute infolge von Auslandseinsätzen, so in Afghanistan und Mali, dienstunfähig und müssen wegen psychischer Erkrankungen behandelt werden.

Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Verteidigungsministerium schreibt, sind allein im vergangenen Jahr 279 Soldaten mit einer psychischen Erkrankung von Einsätzen zurückgekehrt.

1400 Soldaten seien nach einer „Schutzzeit“ inzwischen wieder in der Lage, ihren Beruf auszuüben, so das Blatt. Weitere 25 Bundeswehr-Angehörige seien seit 2015 wegen psychischer Erkrankungen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden.

© AFP 2019 / SAFIN HAMED Bundeswehr setzt Ausbildungseinsatz im Irak fort

Die Auslandsoperationen der deutschen Streitkräfte wirken sich offensichtlich sehr negativ auf die physische und psychische Gesundheit der Militärangehörigen aus.

Nach statistischen Angaben vom März 1918 war das Militärkontingent der Bundeswehr bei der Nato-Operation „Entschlossene Unterstützung“ in Afghanistan 963 Mann stark. Die Personalstärke sollte laut Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bis auf 1.300 vergrößert werden.

Doch seit 2013 nehmen deutsche Militärangehörige an den Kampfhandlungen in Afghanistan nicht mehr teil und sind nur als Berater und Ausbilder tätig.