Mossul: Fünf Menschen bei Explosion von Autobombe getötet

Terroristen haben einen mit Sprengstoff gefüllten Wagen in der Stadt Mossul im Irak gesprengt, wobei fünf Menschen ums Leben kamen. Dies meldet am Sonntag der Pressedienst der irakischen Sicherheitsbehörde.

„Der Terroranschlag ereignete sich in Mossul. Das verminte Fahrzeug war vor einem Markt in der Siedlung Avent (Vorstadt von Mossul) in der Provinz Neinava geparkt“, heißt es in der Erklärung.

„Fünf Menschen sind getötet und acht weitere sind verletzt worden“, meldet der Sicherheitsdienst des Landes.

