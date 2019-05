Furchtbarer Zecken-Befall bei Hund: FOTO sorgt im Netz für Entsetzen

Die Sommerzeit ist gerade in Europa auch Zeckenzeit. Wer oft in die Natur geht, sollte regelmäßig nachsehen, ob er nicht von einem dieser Parasiten befallen wurde. Gleiches gilt für Haustiere. Genau in diesem Zusammenhang hat eine Frau in Frankreich bei ihrem Hund eine furchtbar aussehende Entdeckung gemacht.