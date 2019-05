Tödlicher Messerangriff auf Frau – Polizei erlässt Haftbefehl gegen Ehemann

Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend bestätigte, hat ein Richter Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, der seine 27 Jahre alte Frau in Pforzheim erstochen haben soll. Der 37 Jahre alte Ehemann sei dringend tatverdächtig, so die Meldung.

Rettungskräfte hatten die mit mehreren Messerstichen verletzte Frau am Samstag im Treppenhaus eines Wohnhauses gefunden. Im Krankenhaus erlag die Frau ihren schweren Verletzungen. Wenig später nahm die Polizei den Mann des Opfers fest.

