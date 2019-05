Russland wird die USA und Estland aus der Luft beobachten

„Im Rahmen der Umsetzung des Vertrags des ,Offenen Himmelsʻ plant eine Gruppe russischer Inspekteure, einen Beobachtungsflug mit dem russischen Flugzeug Tu-154M LK-1 über dem Territorium der USA zu absolvieren“, heißt es. Der Flug, dessen Reichweite sich auf bis 4900 Kilometer belaufen wird, soll im Zeitraum vom 28. Mai bis zum 3. Juni stattfinden. Die Maschine soll vom Stützpunkt Wright-Patterson im US-Bundesstaat Ohio starten.

© Sputnik / Nikolaj Chischnjak Erster Flug über USA: Das kann Russlands neues Spähflugzeug

Im Rahmen dieses Vertrags plant demnach Russland noch einen Beobachtungsflug über Estland. Laut der Zeitung wird dieser im Zeitraum vom 27. Mai bis zum 31. Mai durchgeführt. Die maximale Reichweite wird 800 Kilometer betragen.

„Im Zeitraum vom 27. Mai bis zum 1. Juni unternimmt eine gemeinsame Mission Kanadas, Großbritanniens und Tschechiens einen gemeinsamen Beobachtungsflug mit dem kanadischen Überwachungsflugzeug C-130J vom Flugplatz Kubinka über dem Territorium (…) Weißrusslands und Russlands.“

Der Vertrag des „Offenen Himmels“ (OH-Vertrag oder „Open Skies“) war im Jahr 1992 in Helsinki von 27 Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterzeichnet worden. Ziel ist es, die gegenseitige Verständigung und das Vertrauen zu festigen. Russland ratifizierte das Abkommen am 26. Mai 2001.