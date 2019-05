Großbritannien-Besuch: Schwänzt Herzogin Meghan das Treffen mit Trump?

Meghan Markle, Herzogin von Sussex, wird dem Empfang zu Ehren von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien am 3. Juni in Buckingham Palast nicht beiwohnen. Darüber schreibt die Zeitung „Metro“.

Demnach soll Trump im Garten des Palastes von Queen Elizabeth II., Prinz Charles und seiner Frau Camilla, der Herzogin von Cornwall, begrüßt werden.

Danach findet ein Bankett statt, bei dem unter anderem Prinz Harry, Herzog von Sussex, zugegen sein werde – aber ohne seine Gattin. Meghan Markle werde mit ihrem Sohn Archie zu Hause bleiben.

© REUTERS / Toby Melville Herzogin Meghan und Prinz Harry entfolgen der royalen Königsfamilie – mit interessanter Begründung

Zuvor soll Meghan Markle gegenüber US-amerikanischen Medien ihre negative Einstellung gegenüber US-Präsident Trump geäußert haben. Zudem soll sie ihn als „Weiberfeind“ bezeichnet haben, „der Unfrieden verbreitet“.

US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania Trump kommen am 3. Juni zum Staatsbesuch nach London. Am Abend desselben Tages findet ein Bankett statt, an dem neben Elisabeth II. und Prinz Charles mit seiner Gattin auch der Herzog und die Herzogin von Cambridge - Prinz Willam und Catherine Middleton – teilnehmen werden.

© AFP 2019 / Pool/ Andrew Milligan Darum muss Meghan Markle vor USA Rechenschaft ablegen

Am zweiten Tag seines Besuchs wird sich US-Präsident Trump mit der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May treffen.

Prinz Harry und Megan Markle wurden am 6. Mai Eltern. Zwei Tage später zeigten sie der Welt erstmals ihren neugeborenen Sohn. Auf dem in Medien veröffentlichten Foto waren die Eltern mit ihrem Kind in der St. George Hall von Windsor Castle zu sehen.

Der Erstgeborene wurde Archie Harrison Mountbatten-Windsor genannt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Herzogin Meghan will Tradition der Königsfamilie brechen>>>