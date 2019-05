Protest gegen Rheinmetall: Rüstungskonzern wegen Jemen in Kritik – FOTOs und VIDEOs

Während der Rheinmetall-Hauptversammlung in Berlin haben Kritiker des Konzerns gegen Rüstungsexporte in Krisenregionen protestiert. Etwa 30 Frauen und Männer protestierten nach Polizeiangaben auch im Saal der Aktionärsversammlung, bis Beamte sie hinausbrachten.

„Rheinmetall-Bomben töten im Jemen”, hieß es am Dienstag auf einem Transparent, das die Organisation Greenpeace am Tagungshotel entrollte. Etwa 30 Frauen und Männer protestierten nach Polizeiangaben auch im Saal der Aktionärsversammlung, bis Beamte sie hinausbrachten, teilte die Deutsche Presse-Agentur (DPA) am Dienstag mit.

Jetzt Protestaktion in Berlin vor Aktionärsversammlung des größten dt Rüstungskonzerns #Rheinmetall. #Rüstungsexporte verbieten u die Umgehung von Exportrichtlinien durch Tochterfirmen im Ausland, wie Rheinmetall das in Italien u Südafrika betreibt, endlich gesetzlich stoppen! pic.twitter.com/bw6wMskpvc — Heike Hänsel (@HeikeHaensel) 28. Mai 2019

​Mehrere Organisationen warfen Rheinmetall vor, dass eine italienische Konzerntochter Waffen auf die arabische Halbinsel liefere. Demonstranten forderten: „Rheinmetall entwaffnen”. Für rein deutsche Produkte gilt ein Exportstopp für Saudi-Arabien, das seit Jahren Krieg im Jemen führt. Kritiker sehen Auslandstöchter als „Schlupflöcher”, die zu schließen seien. Das Wirtschaftsministerium hatte dies im Januar abgelehnt.

Bei der Aktionärsversammlung von #Rheinmetall wurde die Bühne von RüstungsgegnerInnen besetzt. Nun wurden sie von Polizei abgeführt. Eigentlich müssten alle, die das Geschäft mit dem Tod betreiben, verhaftet werden!#RheinmetallEntwaffnen pic.twitter.com/JcMAcvtkEI — Heike Hänsel (@HeikeHaensel) 28. Mai 2019​

Export in Krisenregionen: Protest gegen Rheinmetall: Rüstungskonzern in der Kritik https://t.co/y8rpXauHIK pic.twitter.com/dt2NdS0uMZ — City Report - pnr24 (@CityReport) 28. Mai 2019​

Das Unternehmen kritisierte in einer Stellungnahme, dass die Hauptversammlung gestört wurde. „Wir respektieren die Meinung Andersdenkender, bitten aber um Fairness in der Auseinandersetzung und verwahren uns gegen falsche Behauptungen.” Welche Äußerungen gemeint sind, ließ das Unternehmen offen.

50 Aktivistinen*innen haben heute das Podium bei einer Podiumsdiskussion von Rheinmetall besetzt. #RheinmetallEntwaffnen pic.twitter.com/C0wQuPAjUa — Tevgera Ciwanên Şoreşger (@TevgeraS) 28. Mai 2019​

Ein kleiner Einblick in das Innenleben vieler #Rheinmetall-Aktionär*innen: Die Polizei zerrt Kriegsgegner*innen, die Zivilen Ungehorsam üben von der Bühne und sie klatschen. Eine Schande!#b2805 #RheinmetallEntwaffnen #Riseup4Rojava pic.twitter.com/mRzGayRIH0 — RHEINMETALL ENTWAFFNEN (@REntwaffnen) 28. Mai 2019​

Türkiye ile ortak tank üretimi yapmak için anlaşan Alman Rheinmetall şirketinin toplantı yaptığı salonu basan Berlin'deki Enternasyonalist Sol Anti Faşist gruplar, salona pankart astı, sloganlarla Alman devletinin Türkiye ile silah üretimi alanındaki işbirliğini protesto etti. pic.twitter.com/sITlNFu5IC — Fehim Işık (@Fehim_Isik) 28. Mai 2019​

Die Düsseldorfer Rheinmetall AG stellt neben Autoteilen Panzer, Munition und Flugabwehrsysteme her. Die weltweit steigende Nachfrage nach Militärgütern ließen den Umsatz der Rüstungssparte 2018 um 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro steigen, für dieses Jahr ist ein Plus von neun Prozent angepeilt. Für die Aktionäre steigt die Dividende.

