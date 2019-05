Terroristen-Angriff in Hama – syrische Armee tötet zehn Kämpfer

Mehr als 20 Kämpfer der Terrormiliz „Haiʾat Tahrir asch-Scham“* (ehemals „Dschebhat an-Nusra“*) haben nach Angaben des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien die Stadt Kafr Nabudah in der syrischen Provinz Hama angegriffen.

Laut dem Chef des russischen Versöhnungszentrums, Viktor Kuptschischin, setzten die Terroristen drei geländegängige Fahrzeuge ein, die mit schweren Maschinengewehren ausgerüstet worden waren. Bei der Abwehr des Angriffs habe die syrische Armee ein gegnerisches Fahrzeug und rund zehn Terroristen vernichtet.

© Sputnik / Maxim Blinov Syrien: Regierungsarmee bringt strategisch wichtige Stadt wieder unter ihre Kontrolle

Illegale Milizen in der Deeskalationszone Idlib würden weiterhin gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen, betonte Kuptschischin. In den zurückliegenden 24 Stunden hätten Terrorkämpfer die Städte Kinsibba, Beit Jnauro, Roys Usleiman, Safsafah, Hamrat, Jubb-al-Zaur, Shillif, Royset-Rushu und Nahshebba in der Provinz Latakia sowie die Städte Halfaya, Jubb Ramlah und Kornaz in der Provinz Hama beschossen.

*Terrororganisation, in Russland verboten