„Das ist das Ende“: Star von „Game of Thrones“ wegen Alkohol-Problemen in Klinik?

Kit Harington, der in der TV-Serie „Game of Thrones“ Jon Snow verkörpert und dadurch weltweit bekannt wurde, wird derzeit in einem „Wellness Retreat“ behandelt, wie englischsprachige Medien berichten.

Der Sprecher des Schauspielers teilte gegenüber der Zeitschrift „People“ mit, dass Harington die Pause in seinem Terminkalender habe nutzen wollen, um an einigen „persönlichen Problemen“ zu arbeiten.

Laut der Webseite „Page Six“ wird der 32-Jährige in der Luxus-Klinik „Prive-Swiss“ im Bundesstaat Connecticut einen Monat lang behandelt und soll dort psychologische Trainings besuchen, meditieren und eine kognitive Verhaltenstherapie absolvieren, um Stress und negative Emotionen zu bekämpfen. Dafür soll er mehr als 120.000 US-Dollar hinblättern.

Das Ende von „Game of Thrones“ habe den Schauspieler schwer getroffen, so ein Freund gegenüber „Page Six“. „Er begriff: ,Das ist alles – das ist das Ende.ʻ Es war das, woran sie viele Jahre lang so hart gearbeitet hatten“, sagte er. Ihm zufolge befindet sich der Schauspieler vor allem wegen Stress, Erschöpfung und Alkohol in der Klinik.

Laut der Webseite ist seine Ehefrau Rose Leslie bei ihm, die Harington während der Dreharbeiten zu „Game of Thrones“ kennengelernt hat.

Die komplexe Handlung von „Game of Thrones“ ist in einer fiktiven Welt angesiedelt und spielt auf den Kontinenten Westeros und Essos. Sie umfasst zahlreiche Figuren und thematisiert unter anderem Politik und Machtkämpfe, gesellschaftliche Verhältnisse, Kriege und Religion. Die Fernsehserie „Game of Thrones“, die auf der gleichnamigen Romanreihe von George R. R. Martin basiert, ist eine der erfolgreichsten in der Geschichte.