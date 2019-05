Schuss löst sich im tschechischen Regierungsflieger

An Bord des tschechischen Regierungsflugzeugs ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Aus der Dienstwaffe eines Beamten des Personenschutzes hat sich ein Schuss gelöst, teilte das tschechische öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Mittwoch mit.

Der vorfall hat sich am Dienstag ereignet. Die Maschine habe sich zu diesem Zeitpunkt am Brüsseler Flughafen noch am Boden befunden. Regierungschef Andrej Babis hatte in der belgischen Hauptstadt an einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen, bei dem über die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker diskutiert wurde, so die DPA.

Die Innenrevision der tschechischen Polizei (GIBS) hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen löste sich der Schuss beim Wegschließen der Waffe. Ein ähnlicher Vorfall war im Juni 1994 fast in einer Katastrophe geendet. Während eines Flugs des damaligen tschechischen Verteidigungsministers Antonin Baudys durchschoss ein Personenschützer aus Versehen den Flugzeugboden und traf einen Treibstofftank. Die Maschine musste damals notlanden.

Zuvor war berichtet worden, dass Tausende Demonstranten am Dienstag in mehreren tschechischen Städten gegen die Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis auf die Straße gegangen waren. Nach Angaben der Polizei versammelten sich in der der zweitgrößten Stadt Brno am Dienstagabend 2500 Menschen. Sie trugen Plakate, auf denen „Babis ins Gefängnis” oder „Rücktritt geschrieben stand. Auch in Plzen, Ostrava und Liberec demonstrierten Hunderte Protestler.