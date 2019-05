Vom Stiefvater sexuell belästigt: Prominente US-Moderatorin redet offen über ihr Trauma

Demnach offenbarte sie in der am Dienstag-Abend ausgestrahlten Show „My Next Guest Needs No Introduction“ („Mein nächster Gast muss nicht vorgestellt werden“) gegenüber dem Moderator David Letterman, dass sie als Teenager von ihrem Stiefvater missbraucht worden sei.

Ellen wurde nach eigenem Bekunden im Alter von 15 oder 16 Jahren vom Ehemann ihrer Mutter belästigt, der kurz nach der Hochzeit die Diagnose Brustkrebs gestellt worden war. „Er sagte mir, er hätte einen Knoten in ihrer Brust gespürt und müsse nun meine Brüste ebenfalls anfassen”, so DeGeneres. Später habe er einen weiteren Übergriff versucht.

Zunächst habe sie den Vorfall vor der Mutter geheimgehalten, um deren Glück nicht zu zerstören, sagte sie dem Bericht zufolge.

Nun sei aber der richtige Zeitpunkt gekommen, über diese „wirklich schreckliche Geschichte“ zu reden – damit die Jugendlichen den Mut finden, sich zu wehren. „Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich es nicht getan habe, wisst ihr... Ich war zu schwach, um mich zu behaupten... Es war eine schreckliche, schreckliche Zeit und der einzige Grund, warum ich es jetzt so detailliert erzähle ist der, dass ich anderen Mädchen klar machen will, dass es nicht in Ordnung ist, wenn jemand so etwas tut (…)“ , erklärte die Moderatorin.