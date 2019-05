Syrien: Terrorkämpfer beschießen Stadt mit Mehrfachraketenwerfer – Todesopfer

Bei einem Raketenbeschuss der syrischen Stadt Suqailabiyya in der Provinz Hama durch Terrorkämpfer ist eine Frau ums Leben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hervor.

„Kämpfer der Terrormilizen ‚Haiʾat Tahrir asch-Scham‘* (ehemals ‚Dschebhat an-Nusra‘) und ‚Dschaish al-Izza‘* haben die Stadt Suqailabiyya mit einem Mehrfachraketenwerfer beschossen. Bei dem Beschuss wurde eine Ortsbewohnerin getötet, drei weitere Menschen wurden verletzt“, sagte der Chef des Versöhnungszentrums, Viktor Kuptschischin.

Illegale Milizen in der Deeskalationszone Idlib würden weiterhin gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen, so Kuptschischin. In den zurückliegenden 24 Stunden hätten Terrorkämpfer die Städte Safsafah, Jubb-al-Zaur, Nahshebba, Ruyeset-Iskander, Quldjok Penar, Ikko, Akch-Baer, Mamukhia und Kara Jagez, Provinz Latakia, sowie Herbet al-Arus und Suqailabiyya, Provinz Hama, beschossen.

Am Vortag hatten mehr als 20 Kämpfer der Terrormiliz „Haiʾat Tahrir asch-Scham“* die Stadt Kafr Nabudah in der Provinz Hama angegriffen. Bei der Abwehr der Terroristenattacke eliminierte die syrische Armee rund zehn Terrorkämpfer.

*Terrororganisation, in Russland verboten

