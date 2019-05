Die beste Serie aller Zeiten: „Chernobyl” übertrumpft „Game of Thrones”

Aktuell wird die Serie mit 9,6 Sternen gelistet und lässt damit weltweite Hitserien wie Planet Earth II (9,5) und „Band of Brothers“ (9,4) hinter sich. Jeweils 9,4 Punkte erhielten „Planet Earth” sowie „Breaking Bad” und „Game of Thrones”.

© Sputnik / Ewgenij Biatow Gorbatschow will die neue „Chernobyl”-Serie „unbedingt” ansehen

In die Top-10 haben sich auch die Kultserie „The Wire“ und die mehrteiligen Dokus „Our Planet“, „Cosmos“ und „Blue Planet II“ durchgesetzt.

Die erste Folge von „Chernobyl“ wurde am 6. Mai ausgestrahlt. Die fünfteilige Fernsehserie, die von HBO und Sky gemeinsam produziert wurde, erzählt von der verheerenden Explosion im Atomkraftwerk Tschernobyl (Ukraine, Sowjetunion) am 26. April 1986. Laut Inhaltsangabe wird von den „tapferen Männern und Frauen erzählt, die sich geopfert haben, um Europa vor einer unvorstellbaren Katastrophe zu retten“.

Im Mittelpunkt steht die gesellschaftliche Frage: „What is the cost of lies?“ (dt. „Wie viel kosten Lügen?”), offenbar in Anspielung auf die Opfer, deren Zahl lange verschwiegen wurde.