Erste Weltausstellung für russische Hunderassen in Moskau – FOTOs

Vom 25. bis 26. Mai ging in der Krokus Expo in Moskau im Rahmen der internationalen Hundeausstellung „Mazover Memorial Cup“ die erste Weltausstellung für russische Hunderassen über die Bühne. Sputnik-Korrespondenten konnten das Geschehen hautnah mitverfolgen.

Ziel der Veranstaltung war, russische Hunderassen auf der ganzen Welt bekannt zu machen, sodass es infolge mehrere von ihnen auf die Liste der Fédération Cynologique Internationale (FCI), des größten kynologischen* Dachverbands, schaffen würden, erklärte die Expertin Jekaterina Domogatskaja von der Russischen Kynologischen Föderation (RKF) im Gespräch mit Sputnik.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Weltausstellung für russische Hunderassen in Moskau

Die FCI unterstützt die Zucht, die Verwendung und das Wohlergehen von Hunden auf der ganzen Welt. Die RKF ist Mitglied der FCI und vertritt dort die russischen Hunderassen, wobei nicht alle von der RKF anerkannten Hunderassen auch auf der Liste der FCI zu finden sind.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Teilnehmerin mit den Hunden der Rasse Südrussischer Owtscharka

„Die Aufgabe der Russischen Kynologischen Föderation besteht darin, die Entwicklung der Hunderassen, und vor allem der russischen Hunderassen, zu fördern. Die heutige internationale Ausstellung russischer Hunderassen ist das erste Ergebnis dieser Arbeit. Wir freuen uns, dass Kollegen von der FCI sowie in- und ausländische Hundezüchter unsere Initiative unterstützt haben“, erläuterte RKF-Präsident Wladimir Golubjew gegenüber Sputnik.

551 Hunde, die 20 verschiedenen Rassen angehören und aus neun unterschiedlichen Ländern kommen, nahmen an der ersten Weltausstellung für russische Hunderassen teil. Davon seien derzeit zehn von der FCI anerkannt. Als elfte würde die Jakutskaja Lajka aktuell in die Liste der FCI aufgenommen. Allerdings wird sie aufgrund der komplexen Bürokratie wohl erst in zirka zehn Jahren darauf zu finden sein, erklärte Domogatskaja.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Teilnehmerin putzt Hund heraus

Die österreichische Züchterin Andrea Haider reiste extra für die Veranstaltung nach Moskau. Obwohl sie kein Russisch kann, fand sie sich bei der Ausstellung bestens zurecht. Die Reise plante sie auf eigene Faust, wobei ihren Worten nach alles reibungslos und schnell ging.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Windhund der Rasse Chortaj während der Hundeausstellung

Sie züchtet Russkiy Toys – eine, wie der Name bereits erschließen lässt, aus Russland stammende Rasse, die bis zu drei Kilogramm auf die Waage bringt und eben fast wie ein Spielzeughund aussieht. Auf die Idee, zur Ausstellung nach Russland aufzubrechen, brachte sie die Präsidentin des Russkiy Toy Clubs in Österreich.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Stand der Russkaja Zwetnaja Bolonkas bei der Ausstellung

Eigentlich züchtete Andrea Haider Yorkshire Terrier. Doch als sie über einen Freund die Russkiy Toys kennenlernte, verlor sie ihr Herz an diese und kaufte sich 2008 ihren ersten. Da sie Wert darauf legt, dass neue Rassen hergezeigt werden, geht sie mittlerweile schon seit zehn Jahren ausstellen – und schafft es eigentlich immer in den Ehrenring.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Österreichische Züchterin Andrea Haider

Die Nachfrage nach Russkiy Toys, die seit 2017 in der FCI anerkannt sind, ist in Österreich groß. Mittlerweile trauen sich ihren Worten zufolge auch „viel mehr Richter den Hund aufs Podest zu stellen“.

© Sputnik / Hans-Georg Schnaak Teilnehmerin mit Russkiy Toy Kurzhaar