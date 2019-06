LIVE: Russische Sportler wollen Weltrekord für gemeinsamen Flyboard Air Flug knacken

In der russischen Stadt Twer wird man am Samstag versuchen, einen neuen Guinnessbuch-Weltrekord für den kollektiven Flyboard Air Flug aufzustellen und damit den von 2015 zu schlagen. Damals hatten 58 Menschen in Frankreich einen gemeinsamen Flyboard-Flug unternommen. Nun haben mindestens 60 Russen vor, in die Luft zu steigen.