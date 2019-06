Iranische Grenze: Zwei türkische Militärs im Feuerwechsel getötet

Zwei türkische Militärangehörige sind bei einem Feuerwechsel in der Provinz Iğdır an der Grenze zum Iran erschossen und fünf verletzt worden. In dieser Gegend agieren Mitglieder der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Dies meldet die Nachrichtenagentur „Anadolu“ unter Verweis auf Quellen in den Sicherheitskräften.