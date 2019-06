Flusspferde-Invasion unterbricht Rugby-Match in Südafrika – VIDEO

Das Rugby-Spiel in der südafrikanischen Stadt Tzaneen musste unterbrochen werden, weil eine Hippo-Herde auf das Feld rannte, berichtet die lokale Zeitung „Far North Bulletin“

In dem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video ist zu sehen, wie einige Flusspferde auf dem Rasen laufen, während andere Tiere Gras kauen. Die Journalisten der Zeitung begründen diese Invasion damit, dass das Stadion, in dem Sportler aus dem „Letaba Rugby Club“ spielten, sich nicht weit vom Fluss Letaba befindet, einem der Lieblingsorte von Flusspferden.

Die größten Flusspferdbestände Südafrikas leben in den Feuchtgebieten des iSimangaliso-Wetland-Parks, den die Unesco zum Welterbe erklärt hat.