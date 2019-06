Malaysia äußert sich zu Russlands Rolle bei MH17-Abschuss: Niederlande fordern Aufklärung

Die niederländische Regierung hat von Malaysia gefordert, die jüngste Äußerung des Premiers des Landes in Bezug auf die Ermittlung des Absturzes der Boeing 777 (Flug MH17) im Juli 2014 in der Ostukraine und Russlands Rolle dabei zu erklären. Das folgt aus einer Mitteilung des Außenministeriums der Niederlande am Sonntag.