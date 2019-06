Nach Berlin: Anti-Israel-Marsch nun auch in London

Einen Tag nach der Berliner Al-Quds-Demonstration haben Palästina-Unterstützer am Sonntag in London einen Marsch organisiert. Sputnik überträgt live aus der britischen Hauptstadt.

Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Der erstmals 1979 vom Iran ausgerufene Al-Quds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, gilt der Unterstützung der Palästinenser. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel.

Am Samstag hatten sich Hunderte Menschen in Berlin zu einem Al-Quds-Marsch versammelt. Ebenso viele nahmen an einer Gegendemonstration teil, unter ihnen waren auch bekannte Politiker wie der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, Grünen-Politiker Volker Beck oder Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).