Finnland verbietet ab Juni Verkauf von Wolfshybriden

Demnach sind ab diesem Datum Kreuzungen zwischen Wölfen und Haushunden in den ersten vier Generationen verboten. Dabei dürfen die vorhandenen Hybriden noch bis zu ihrem natürlichen Ableben als Haustiere gehalten werden.

Es gibt momentan ungefähr 1.000 Wolfshybriden in Finnland.

Mit demselben Erlass setzte das Ministerium auch die Kartoffel-Rose (Rosa rugosa) auf die Liste der schädlichen und invasiven Pflanzenarten. Ihr Import und Verkauf ist ebenfalls ab dem 1. Juni verboten.

„Das Einfuhr- und Verkaufsverbot ist am 1. Juni in Kraft getreten, aber nur nach einer dreijährigen Übergangsperiode“, heißt es.

Die Pflanzen waren in den 90er Jahren in Finnland aufgetaucht und breiteten sich schnell aus. Indes rufen die Behörden dazu auf, die Kartoffel-Rose in Gärten, Parks, an Stränden und Straßen in den kommenden drei Jahren auszurotten. Zur Vernichtung großer Kartoffel-Rose-Plantagen wird Spezialtechnik angeboten.

