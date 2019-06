Zieht sexy Rammstein-Ex wieder von der Türkei nach Deutschland?

Model Sophia Thomalla ist viel herumgekommen. Sie war mit „Rammstein“-Frontmann Til Lindemann und mit Bush-Sänger Gavin Rosdale zusammen. Der Liebe wegen zog die 29-jährige vor kurzem in die Türkei. Jetzt könnte die Schönheit schon bald wieder in Deutschland wohnen.

Der Grund dafür ist ein Fußballer. Sophia Thomalla ist seit ein paar Monaten mit dem Torwart Loris Karius liiert. Der blonde Hüne spielt derzeit noch in der Türkei bei Besiktas Istanbul. Der Liebe wegen zog ihm Thomalla hinterher.

Doch in Kürze könnte der nächste Umzug anstehen. Karius, der auf Leihbasis bei Besiktas spielte, gehört noch dem FC Liverpool. Der frischgebackene Champions League Sieger möchte den tschechischen Torwart Jiri Pavlenka von Werder Bremen verpflichten, wie Medien übereinstimmend berichten. Im Gegenzug würde Karius nach Bremen an die Weser wechseln – ein Tausch also. Und für Thomalla stünde dann der nächste Umzug an. Nach Angaben der Gala hat das Model noch eine Wohnung in Berlin.

Bis eine Entscheidung fällt, machen Thomalla und ihr Torwart-Traumboy erst einmal Urlaub. Zur Zeit, so berichtet das Internetportal VIP, tuckern die beiden auf einer Yacht durch die griechische Ägäis. Vielleicht bespricht das Paar dabei auch, wohin der nächste Umzug führt…