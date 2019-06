SPD erwägt Doppelspitze, UN-Sondersitzung wegen Sudan, erster Rapper Milliardär

Damit Sie wissen, was in der Nacht auf der Welt passiert ist, haben wir das Wichtigste für Sie zusammengestellt.

Mitgliedervotum und Doppelspitze: Sozialdemokraten suchen Weg aus der Krise

Nach dem Rückzug von Andrea Nahles von der SPD-Spitze und vom Vorsitz der Bundestagsfraktion will sich die Partei neusortieren. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert in der „Passauer Neuen Presse“, die Parteimitglieder an der Entscheidung über die künftige Parteiführung zu beteiligen. Dass die SPD künftig ein Führungsduo bekommt wie etwa die Grünen, schließt Klingbeil nicht aus. „Wieso nicht? Wir müssen neu denken“, sagte er der Zeitung. Politisch müsse die Partei eine klare Linie beim Klimaschutz und der Digitalisierung anzeigen. Juso-Chef Kevin Kühnert verlangte ein Ende persönlicher Angriffe in der SPD.

NRW-CDU im Bundestag: Nicht zu stark auf Klimapolitik fokussieren

Der Chef der nordrhein-westfälischen CDU-Abgeordneten im Bundestag, Günter Krings, warnt die Parteispitze davor, sich zu sehr auf die Klimapolitik zu fokussieren. „Klimapolitik ist wichtig, in den anstehenden Wahlkämpfen in Ostdeutschland sind aber vor allem auch Themen der Inneren Sicherheit und des Rechtsstaats entscheidend“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am 1. September finden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg statt, am 27. Oktober wählt Thüringen.

Sudan: Deutschland und Großbritannien für UN-Sondersitzung

Nach der Eskalation des Konflikts im Sudan haben Deutschland und Großbritannien eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur soll die Sitzung am Dienstagnachmittag hinter geschlossenen Türen stattfinden. Zuvor hatten sudanesische Opposition und Ärzte mitgeteilt, dass Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen seien. Mindestens 30 Menschen seien getötet worden. Es werde versucht, mit Gewalt die seit Wochen andauernde Sitzblockade im Zentrum der Hauptstadt Khartum aufzulösen, hieß es. Der militärische Übergangsrat bestreitet das.

Ermordeter Politiker: Ermittlungen laufen

Eine Sonderkommission untersucht den mutmaßlichen Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Ermittlungen gehen am Dienstag weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten nach den bisherigen Erkenntnissen ein Verbrechen, haben aber noch keine Hinweise auf das Motiv und den Täter. Der 65-jährige CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum Sonntag mit einer Schusswunde auf der Terrasse seines Wohnhauses in dem Dorf Wolfhagen-Istha gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge starb er an einem Schuss in den Kopf, der aus nächster Nähe abgefeuert wurde.

„Forbes“: Jay-Z erster Rapper-Milliardär

Der Musiker Jay-Z ist dem Magazin „Forbes“ zufolge der erste Rapper-Milliardär. Der Musiker habe neben einer eigenen Produktionsfirma auch Anteile an Spirituosenfirmen und Unternehmen wie Uber, meldete das Wirtschaftsmagazin. Darüber hinaus besitze der 49-Jährige eine Kunstkollektion und zusammen mit seiner Frau, dem Pop-Superstar Beyoncé, Immobilien. Jay-Z sei damit einer der wenigen Entertainer, die die Milliarden-Schwelle überschritten hätten. Zu diesen zählen laut „Forbes“ zudem „Star Wars“-Schöpfer George Lucas, Regisseur Steven Spielberg und Talkerin Oprah Winfrey.