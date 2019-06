Tod von Fußball-Profi Reyes: Grund für den tragischen Unfall auf Autobahn genannt

Wie spanische Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichten, ist der Ex-Real-Madrid- und Arsenal-Spieler in seinem Luxuswagen offenbar mit 237 Stundenkilometern auf einer Autobahn in der Nähe seiner Heimatstadt Utrera unterwegs gewesen.

Mitten beim Fahren platzte jedoch ein Reifen, sodass der Fußball-Profi die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Auto sei von der Straße abgekommen und kurz darauf in Flammen aufgegangen, hieß es. Reyes wurde 35 Jahre alt.

Am Montag wurde der ehemalige Spieler des FC Sevilla im Kreise von Familie und Freunden in Utrera beigesetzt. Am Sonntagabend hatten Tausende Fans und Wegbegleiter bei einer öffentlichen Totenwache im Stadion Sánchez-Pizjuán in Sevilla Abschied von dem Flügelspieler genommen.

Als sich der tödliche Unfall ereignete, war Reyes Medienangaben zufolge auf dem Rückweg vom Training und hatten auch zwei weitere Beifahrer im Wagen.

Bei dem Unfall war nämlich auch ein Familienangehöriger ums Leben gekommen.

Ein weiteres Familienmitglied wurde – entgegen anderslautender Meldungen vom Samstag – weiter schwer verletzt im Krankenhaus behandelt, berichtete die Zeitung „Marca”.

Zunächst hatte es geheißen, der Mann sei ebenfalls gestorben.

