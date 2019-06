Peinlich! Heidi Klum vom Verein Deutsche Sprache als „Sprachpanscher des Jahres“ nominiert

Vor allem bei ihrer Show „Germanys next Topmodel“ nutzt Heidi Klum gerne rhetorisch fragwürdige Ausdrücke. Besonders Anglizismeb schmeißt sie gerne um sich: Jede „Challenge“ müsste man meistern und dafür die richtige „Personality“ haben, so in etwa Klum.

Auch Plusquamperfekt-Wendungen, die aus sprachwissenschaftlicher Sicht eher unangebracht sind, wie etwa „Das war super gewesen”, nutzt das Model gerne.

Der Verein Deutsche Sprache (VDS) hat dafür eher wenig Verständnis und hat sie nun für ihre eigenwilligen Formulierungen und Anglizismen als „Sprachpanscher des Jahres“ nominiert.

Klum verwende die Wörter „unter planmäßiger Umgehung deutscher Sprache“, so der VDS.

Bemerkenswerterweise ist das Top-Model bei dieser Nominierung allerdings nicht allein – ausgerechnet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat diese Nominierung auch erhalten.

Der Grund: Die von ihm initiierte Werbekampagne zum Helmtragen sorgte mit dem Slogan „Looks like shit. But saves my life“ eher für Fremdschämen.

„Bisher richteten sich die Proteste vor allem gegen die sexistischen Anspielungen dieses Plakats. Aber die Unterstellung, deutsche Jugendliche wären nur noch auf Englisch anzusprechen, sei mindestens genauso schlimm“, begründet der Verein die Nominierung.

Doch auch er als Politiker wäre bei dieser „Auszeichnung” nicht allein.

Bisherige „Sprachpanscher des Jahres“ sind nämlich der frühere Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Ob Heidi Klum nun die „Challenge“ gegen Politiker Andreas Scheuer für sich entscheidet und sich die „Ehrung” holt, dürften wir in Kürze erfahren.