43 Grad: Anomale Hitze droht Europa

So wurde am Montag in Österreich zum ersten Mal in diesem Jahr bereits die 30-Grad-Marke geknackt. Spitzenwerte von 40 Grad werden sowohl für Österreich als auch für Deutschland erwartet, hieß es beim wetter.at.

Am schlimmsten werden Spanien und Portugal betroffen. Hier sollen 43 Grad schon in wenigen Wochen erreicht werden.

Laut Meteorologen wird der ganze Juli mit mehr als 60 Prozent Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich warm sein.

