Zwei F-35 zeichnen spektakulären Kondensstreifen über Arizona – FOTO

Zwei F-35 Lightning II des 56. Jagdflügels der US-Luftwaffe haben bei einem Übungsflug über dem Luftstützpunkt Luke im Bundesstaat Arizona am vergangenen Dienstag am Himmel einen Kondensstreifen hinterlassen, der an einen Penis erinnert. Ein Bild davon ist in sozialen Netzwerken zu finden.