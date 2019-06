Suche nach noch lebenden Nazis: Französische Justiz ermittelt wegen Razzia von 1943

Wie der Fernsehsender BFMTV mitteilte, sucht die Pariser Staatsanwaltschaft noch lebende Verantwortliche, die im Januar 1943 mindestens 20.000 Menschen verschleppt hatten. Rund 12.000 von ihnen kamen zunächst in ein Zwangslager in Südfrankreich. Darunter waren auch 800 Juden, die in Vernichtungslager geschickt wurden.

Die verbrecherische Aktion wurde von René Bousquet, dem Polizeichef des kollaborationistischen Vichy-Regimes, auf Anweisung von Reichsführer Heinrich Himmler durchgeführt.

Bousquet wurde im Juni 1993 im Alter von 82 Jahren in seiner Pariser Wohnung erschossen. Der Täter bekannte sich nicht schuldig und wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.